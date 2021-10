Repubblica – Luis Alberto al Milan: cifre e formula del possibile affare

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio nel 2022: il Milan e altre squadre ci pensano.

Nella prossima finestra invernale del calciomercato potrebbe esserci anche Luis Alberto tra i giocatori che cambieranno club. I rapporti con Maurizio Sarri e la Lazio non sono idilliaci.

Già nel corso dell’ultima estate il trequartista spagnolo sembrava desideroso di lasciare Roma, poi è rimasto. La sua speranza era quella di raggiungere Simone Inzaghi all’Inter, però il club nerazzurro non aveva i soldi per comprare il suo cartellino e ha ripiegato su Hakan Calhanoglu a parametro zero. Il Milan ha preso informazioni, ma il prezzo troppo alto ha impedito qualsiasi trattativa.

Il Corriere dello Sport conferma che Luis Alberto può lasciare la Lazio a gennaio. In estate il cartellino era valutato circa 50 milioni di euro, ma nel prossimo calciomercato invernale il prezzo di cessione sarà inferiore. Sarri si aspetta che la dirigenza gli prenda altri rinforzi con la vendita del 29enne spagnolo.

Secondo La Repubblica, il Milan sta monitorando la situazione dell’ex Liverpool. L’idea sarebbe quella di proporre circa 30 milioni tra prestito e riscatto. Una formula simile a quella che ha portato Joaquin Correa all’Inter in estate. La Lazio dovrà valutare tutte le offerte prima di prendere una decisione.

Va detto che per età e costi Luis Alberto forse non è un profilo sul quale il Milan farebbe un grande investimento, per questo si attendono conferme sull’indiscrezione lanciata dal quotidiano italiano. A livello tecnico-tattico, però, il numero 10 biancoceleste rappresenterebbe un ottimo colpo per la squadra di Stefano Pioli. Non c’è un vero vice di Brahim Diaz, pertanto l’ingaggio di un nuovo trequartista sarebbe certamente utile.