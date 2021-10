Il bel gesto di Bennacer: invita i ragazzi dell’Arles a San Siro – FOTO

Non passa inosservato il bel gesto del centrocampista algerino, che a fine invita ed accoglie i giovani talenti del club in cui è cresciuto.

In occasione della sfida di ieri fra Milan e Torino, conclusasi con la vittoria dei rossoneri per 1-0, erano presenti a vedere la partita allo stadio San Siro anche degli ospiti speciali.

Si tratta dei ragazzi dell’Under 11 e 12 dell’AC Arles, nel cui settore giovanile è cresciuto calcisticamente il centrocampista rossonero Ismael Bennacer. E’ stato infatti proprio l’algerino ad invitare e ad accogliere a San Siro i giovani calciatori del club provenzale.

Des U11 et U12 de l’AC Arles ont pris la direction de Milan où ils assisteront ce soir au match entre l’AC Milan et le Torino. L’invitation a été lancée par Ismaël Bennacer. L’international algérien n’oublie pas d’où il vient, et ça c’est beau.

