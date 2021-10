Presentata Sport for Inclusion Network, promossa da Fondazione Milan

Fondazione Milan ancora protagonista con la promozione di Sport for Inclusion Network. Il Milan ha postato la notizia sul proprio account Twitter.

E’ stata presentata oggi la community Sport for Inclusion Network, nata dalla necessità di una sinergia d’azione per la crescita di bisogni sociali urgenti.

La sede milanese di ha ospitato la prima uscita pubblica della community che stimola e sostiene la collaborazione tra fondatori e altre organizzazioni del Terzo settore e del mondo dello sport. Il progetto veicola lo sport come strumento d’inclusione e chiama a raccolta chi ne vuole far parte, in un’ottica di aggregazione fondata sui valori.

Tra le fondazioni promotrici c’è anche Fondazione Milan. La notizia è stata comunicata proprio da AC Milan sul proprio sito ufficiale, dove viene raccontato in maniera precisa tutto lo svolgimento dell’evento. Il progetto è stato promosso anche sui profili social del club rossonero. Ecco il post su Twitter: