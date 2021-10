Chiellini: “Donnarumma è speciale, proverò a portarlo alla Juve da dirigente”

Le parole del difensore juventino ai microfoni di Dazn su un possibile arrivo dell’ex portiere rossonero a Torino.

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, ha rilasciato un’intervista a Diletta Leotta per Dazn, nella quale ha per così dire ‘chiamato’ l’ex rossonero Gianluigi Donnarumma in bianconero.

Queste le parole del 37enne ai microfoni di Dazn sull’attuale estremo difensore del Paris Saint Germain (suo compagno in Nazionale) e sulla somiglianza con Buffon: “Gigio è un portiere speciale, mi ricorda tanto Buffon seppur con caratteristiche diverse. Col tempo si vedrà se riuscirà a raggiungere i suo livelli”. La sua stima verso il giovane portiere è tanta, soprattutto dopo aver trionfato insieme a Euro 2020.

Chiellini ha poi aggiunto, rispondendo alla domanda della Leotta: “Perché non l’ho portato alla Juve? Sono ancora un calciatore e non posso decidere nulla, se tra qualche anno farò qualcos’altro allora ci proverò. Per adesso non posso (ride, ndr)”. Il portiere 22enne è già stato accostato più volte alla Vecchia Signora, sia quest’estate, quando ha deciso di lasciare il Diavolo a parametro zero, sia nelle ultime settimane. In Francia infatti Donnarumma non tra trovando la continuità che immaginava di avere con il club parigino.