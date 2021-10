Leao impressionato dal gol di Colombo: il commento su Twitter – FOTO

Il commento pubblicato sui social da Rafael Leao sul meraviglioso gol realizzato da Lorenzo Colombo questo pomeriggio con la SPAL

Sorprende sempre di più e sempre più addetti ai lavori il giovanissimo Lorenzo Colombo, gioiellino di proprietà del Milan ed in prestito in questa stagione alla SPAL in Serie B.

Reti messe a segno una dopo l’altra e tutte di pregevole fattura. Un senso del gol da grande attaccante nonostante la giovane età: ricordiamo che si tratta di un ragazzo nato nel 2002. A Ferrara si sono innamorati di lui: per fortuna, però, a giugno rientrerà a Milanello.

Leao e il commento al gol di Colombo

Tra i vari commenti alla splendida rete realizzata da Colombo questo pomeriggio sul campo dell’Ascoli, spicca quello di Rafael Leao, attaccante del Milan. I due hanno giocato insieme nella scorsa stagione e, a quanto pare, sono rimasti in ottimi rapporti.

Chissà che questo apprezzamento arrivato direttamente da un componente della rosa rossonera nei confronti del giovane Colombo non possa convincere la dirigenza e mister Stefano Pioli a trattenerlo il prossimo anno, magari per affiancarlo ad attaccanti di esperienza come Ibrahimovic (forse) e Giroud e farlo crescere sempre di più.