Paquetà: “Al Milan ho fatto apprendistato. Ora sento la fiducia”

L’ex calciatore del Milan, Lucas Paquetà, ora al Lione, ha parlato in conferenza stampa spiegando come si trova in Francia e raccontando anche del suo passato in rossonero.

Queste sono state le sue parole: “Sono un giocatore che ha sempre lavorato molto. Il Milan mi è servito come apprendistato. Dopo questa esperienza sono cresciuto umanamente. Qui ho trovato amici, un nuovo gruppo, l’amore del gruppo – ha aggiunto il centrocampista brasiliano – Ho ritrovato la fiducia, sono un uomo sereno. Mi viene la pelle d’oca ad essere allo stadio e sentire questa passione. E penso che mi amino perché do sempre il 100%”.

Non ci sono dubbi sul fatto che Paquetà abbia trovato nella Ligue 1 il suo ambiente ideale, lasciandosi alle spalle le prestazioni alternanti messe in mostra con la maglia del Diavolo dal gennaio del 2019 all’estate del 2020. Con i rossoneri. in un anno e mezzo, aveva collezionato 44 presenze e un solo gol, a fronte dei 13 realizzati con la maglia del club francese, giocando più o meno lo stesso numero di partite ufficiali.

Arrivato a Milano a soli 22 anni e alla prima esperienza in Europa, è normale che per il talento mancino quella in rossonera sia stata un’esperienza per farsi le ossa, mentre ora lui stesso ha intenzione di affermarsi ai massivi livelli sia in Ligue 1 che con la nazionale verdeoro.