Serie A, il Napoli risponde al Milan: la classifica aggiornata

La graduatoria definitiva al termine della decima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli batte il Bologna e torna al primo posto

Si è conclusa definitivamente la decima giornata di Serie A, con questo turno infrasettimanale che si è chiuso questa sera con la vittoria netta del Napoli ai danni del Bologna.

Non molla dunque la squadra di Luciano Spalletti che si impone sul team di Mihajlovic col il risultato secco di 3-0. Decidono Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne (doppietta su rigore per lui). Con questi tre punti azzurri che salgono a quota 28 in classifica issandosi nuovamente in prima posizione assieme al Milan.

Un Milan che dopo dieci giornate ha totalizzato nove vittorie ed un pareggio ed è dunque al comando di questa Serie A. Adesso una settimana letteralmente di fuoco attende i rossoneri di Stefano Pioli. Roma, Porto in Champions League ed Inter: sette giorni per capire con esattezza dove questa squadra può arrivare e a cosa può ambire davvero.

Serie A, la classifica completa al termine del decimo turno