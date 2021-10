Stadio Milan-Inter, domani nuovo incontro: 4 punti da discutere

Milan e Inter pronte a incontrare ancora il Comune di Milano per discutere del nuovo stadio.

I club milanesi vogliono andare fino in fondo con il progetto stadio. In questo momento l’obiettivo è quello di accelerare per raggiungere un accordo soddisfacente con l’amministrazione.

Lunedì i rappresentanti di Milan e Inter hanno avuto il primo incontro post-elezioni con Giuseppe Sala. Il sindaco ha ribadito di voler assecondare le loro ambizioni per l’area di San Siro, ma con alcune modifiche rispetto ai piani discussi nei mesi scorsi. L’impianto sportivo non è in discussione, bensì ciò che sorgerà attorno.

Nuovo San Siro, Milan e Inter rivedono il Comune

Il Corriere della Sera spiega che domani dovrebbe andare in scena il nuovo incontro tra Milan, Inter e Sala. Questo confronto sarà molto importante per chiarire quattro punti fondamentali.