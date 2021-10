Serie A, pari fra Atalanta e Lazio: rossoneri a +9 sul quarto posto. La classifica

Finisce 2-2 Atalanta-Lazio al termine di 90 minuti di fuoco. Il Milan rimane a nove punti dal quarto opposto, ora occupato dai bergamaschi insieme alla Roma.

E’ iniziata l’undicesima giornata di Serie A e si è partiti subito col botto. Pari spettacolare fra Atalanta e Lazio che chiudono sul 2-2 dopo una sfida piena di emozioni.

Non scappa l’Atalanta e non riesce il colpo alla Lazio di Sarri che fino a un minuto dalla fine del match era in vantaggio. Sblocca Pedro nel primo tempo: lo spagnolo ribadisce in rete dopo la respinta di Musso sul tiro di Immobile. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio di Zapata che fa tutto da solo e trafigge Reina. Si va negli spogliatoi sull’1-1. A quindici dalla fine i biancocelesti si riportano avanti con il loro bomber Ciro Immobile ma all’ultimo minuto De Roon trova il gol del 2-2 girando in rete un cross di Malinovskyi.

Sarri e Gasperini fanno un piccolo passo avanti in classifica, con i bergamaschi che salgono a quota 19 e i capitolini a 18. Ora tocca alla Juventus, impegnata alle 18 sul campo del Verona. Stasera invece c’è Torino-Sampdoria. Ecco la classifica attuale dopo il match del Gewiss: