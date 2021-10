Verso Roma-Milan, Mourinho: “Mi piace giocare contro i migliori. Dietro Pioli una struttura stabile”

Le parole del tecnico della squadra giallorossa che commenta il suo avversario di domani ed elogia l’operato del suo collega al Milan.

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan capolista e non ha perso l’occasione per fare i complimenti ai rossoneri e al loro allenatore.

Queste le parole dello Special One sullo stimolo di affrontare un avversario come il Milan domani: “A me piace giocare contro i migliori e penso di trasmettere questo feeling ai miei giocatori. Fa piacere giocare contro squadre che stanno giocando bene. E’ una motivazione mai un problema”.

Mourinho ha poi elogiato l’operato di Stefano Pioli, all’interno di un club in continua evoluzione come quello rossonero: “Il suo lavoro ha qualcosa di simile a quello che devo fare io qui. Ha tanto merito in quello che sta facendo, ma mi sembra che si parli di un lavoro della società: dietro di lui ci sono persone come, per dare un esempio, Maldini: e ci sono una struttura stabile, una rosa che migliora ogni finestra di mercato, un’evoluzione del club”.