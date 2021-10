Sportmediaset – Ibra può partire dall’inizio, dubbi a centrocampo

Sportmediaset fa il punto sulla probabile formazione dei rossoneri in vista del big match di domani sera all’Olimpico contro la Roma.

Siamo entrati nella vigila di Roma-Milan, una partita che può fungere da snodo cruciale per la stagione della squadra di Stefano Pioli. Il Diavolo cerca il decimo successo nelle prime undici giornate.

Stavolta l’impegno non è semplice per il Milan che affronta una squadra che è già stata in grado di fermare il Napoli sullo 0-0. Nell’edizione odierna di Sportmediaset si è dato spazio alla gara di domani sera: il big match che vedrà di fronte all’Olimpico la Roma di Mourinho contro la squadra rossonera. Sono state ipotizzate le possibili scelte di Pioli per gli undici titolari. Il tecnico della squadra ospite recupera alcuni giocatori importanti come Brahim Diaz e Theo Hernandez, ormai da qualche giorno negativi dopo aver contratto il virus, e ora pronti a scendere in campo.

Sarà ancora Tatarusanu a difendere i pali rossoneri: il portiere romeno ha convinto tutti nelle ultime uscite. Davanti a lui dovrebbero Tomori e Kjaer, con Calabria e proprio Theo Hernandez sugli esterni. A centrocampo l’unico certo del posto è Franck Kessie, con Bennacer e Tonali in ballottaggio per affiancare l’ivoriano.

Ibrahimovic in vantaggio su Giroud

Sulla trequarti si candida fortemente Brahim Diaz: lo spagnolo è in netto vantaggio su Krunic e Maldini. Sulle fasce invece non dovrebbero esserci dubbi sulla titolarità di Saelemaekers e Rafael Leao. In attacco Pioli ha intenzione di far partire Zlatan Ibrahimovic ma, come ha già precisato lo stesso allenatore in conferenza stampa, si tratterà ancora una volta di una staffetta con Olivier Giroud. Il francese è infatti pronto a subentrare nella seconda parte di gara.