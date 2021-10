Roma-Milan, Abraham sfida Tomori | Amici fraterni, rivali per una notte

Uno dei duelli di Roma-Milan di questa sera riguarderà i due calciatori inglesi presenti nelle formazioni titolari.

Il duello dello stadio Olimpico questa sera rappresenterà una delle sfide più intriganti del campionato. Roma e Milan si daranno battaglia, per obiettivi diversi ma con motivazioni simili.

Tanti i duelli all’interno del match. Sarà interessante vedere la sfida ad alta velocità sulla fascia sinistra tra Theo Hernandez e Zaniolo. O la leadership di Ibrahimovic scontrarsi con la grinta di Mancini. Ma soprattutto andrà in scena un duello quasi ‘fratricida’ tra due amici di vecchia data.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori e Tammy Abraham si ritroveranno uno contro l’altro per la prima volta dopo i rispettivi addii al Chelsea, il club in cui sono cresciuti ed esplosi. Ma non solo: i due inglesi hanno una storia molto simile e un rapporto che va ben oltre l’amicizia da spogliatoio.

Fikayo e Tammy, fratelli nati da madri diverse

Difficile trovare un rapporto così stretto nel mondo del calcio di oggi. Eppure, tra social e rappresentazioni pubbliche, Tomori e Abraham non hanno mai nascosto di volersi bene da sempre. Sono coetanei, nati nel 1997, hanno storie personali molto simili e si sono ritrovati nelle giovanili dei ‘Blues’ ad esprimere le loro qualità.

Impossibile non andassero d’accordo. Talentuosi, forti fisicamente, professionisti nell’anima. Hanno condiviso le prime gioie professionali, come la vittoria nella Youth League del 2014-2015 che li ha cominciati a far conoscere al mondo. Hanno debuttato in Premier con il Chelsea a pochi giorni di distanza, nel 2016.

I prestiti in giro per crescere non hanno interrotto il loro rapporto. Fikayo e Tammy si sono ritrovati a Londra nel 2019, con una data che resterà nel loro cuore: 14 settembre, vittoria per 5-2 sul Wolverhampton. Tomori segna il suo primissimo gol con il Chelsea mentre Abraham la prima tripletta in carriera. Doppia gioia celebrata da veri amici.

Oggi si ritrovano a chilometri di distanza da Stamford Bridge, da avversari. Ma mai da nemici. «Mio fratello di altra madre…ti voglio bene , non saremo mai lontani» – scrisse Tomori quando lasciò Londra per giocare nel Milan. Anche se stasera sarà battaglia vera.