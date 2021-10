Roma-Milan, la classifica di Serie A aggiornata in tempo reale

0-1 tra Roma e Milan allo Stadio Olimpico, e rossoneri attualmente in testa alla classifica a pari punti del Napoli.

È in corso il big match tra Roma e Milan allo Stadio Olimpico. La gara è fondamentale per i rossoneri, che devono conquistare i 3 punti per rimanere ancorati al primo posto della classifica insieme al Napoli.

I partenopei hanno vinto oggi pomeriggio contro la Salernitana, e adesso guardano dall’alto il Milan con 3 punti in più. La rivale odierna dei rossoneri, la Roma occupa momentaneamente il quarto posto, ma con una vittoria potrebbe portarsi ad un solo punto dei nerazzurri terzi in classifica.

La classifica aggiornata in tempo reale

Attualmente, il risultato tra rossoneri e giallorossi è sullo 0-1. Con la vittoria, il Milan ritornerebbe capolista della Serie A a pari punti del Napoli. Certamente, la squadra di Stefano Pioli farà di tutto per ottenere il successo e quindi i tre punti, ma non sarà facile contro una rosa forte e competitiva come quella giallorossa.

Il gol di Zlatan Ibrahimovic da punizione al 25’ regala ottime speranze ai rossoneri, che attualmente detengono il vantaggio della gara.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata in tempo reale:

– In aggiornamento –