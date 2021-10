Serie A: la classifica dopo Salernitana-Napoli

Gli azzurri vincono anche a Salerno, pur soffrendo molto nel finale, e staccano momentaneamente i rossoneri. La classifica dopo il match dell’Arechi.

A Salerno i partenopei faticano ma alla fine passano e salgono momentaneamente a +3 sul Milan, in attesa del big match di stasera all’Olimpico, in programma alle 20:45.

Il Napoli si aggiudica, seppur con grande fatica, il derby campano contro la Salernitana all’Arechi. Dopo un primo tempo bloccato la squadra di Spalletti va in vantaggio nella ripresa con il gol di Piotr Zielinski. Gli azzurri non riescono a chiudere il match nonostante la squadra granata rimanga in dieci uomini per l’espulsione di Kastanos e nel finale rischia tantissimo. A pochi secondi dal termine la Salernitana spreca una grandissima occasione con Gagliolo a porta vuota, in dieci contro dieci per il rosso a Koulibaly. Gli uomini di Colantuono giocano una partita generosa ma non riescono a fermare i partenopei, che salgono quindi a quota 31 punti.

Stasera il Milan è chiamato a rispondere sul campo della Roma di Mourinho che una settimana fa ha fermato proprio il Napoli sullo 0-0. Al Diavolo servono punti anche per ristabilire le distanze dall’Inter di Simone Inzaghi, che nel match delle 12:30 ha regolato l’Udinese di Gotti per 2-0 con la doppietta di Correa. Ecco la classifica attuale dopo il match dell’Arechi: