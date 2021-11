Dalla Spagna: Milan, nuovo colpo in Ligue 1 | Affare da 10 milioni

Il Milan è pronto a pescare un nuovo rinforzo dalla Francia nel 2022.

È nota l’attenzione del club rossonero per la Ligue 1, dove ha già preso un po’ di giocatori in questi anni. Il mercato francese è meno costoso di altri e consente di fare alcuni buoni affari. Probabilmente arriveranno nuovi colpi da lì.

Nell’ultima estate sono approdati a Milanello prima Mike Maignan e poi Fodé Ballo-Touré. Inoltre è stato bloccato Yacine Adli, rimasto in prestito al Bordeaux. Avrebbe potuto arrivare anche Romain Faivre, ma la trattativa non si è poi concretizzata. Proprio la stella del Brest potrebbe essere nuovamente un obiettivo per il calciomercato di gennaio.

Leggi anche:

Faivre al Milan: colpo nel mercato di gennaio?

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, i colloqui per Faivre si sono intensificati e l’esterno offensivo francese potrebbe approdare al Milan a gennaio. I club devono trovare un accordo. Paolo Maldini e Frederic Massara preferiscono un’operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre il Brest chiede una cessione a titolo definitivo.

L’affare costerebbe 10 milioni di euro. Faivre ha già dato il suo via libera al trasferimento al Milan, attende che le società si accordino sui dettagli dell’operazione. Voleva approdare in rossonero già in estate e arrivò a non rispondere a una convocazione per forzare la sua cessione, tuttavia gli andò male e rimase al Brest.

In questa stagione 3 gol e 4 assist in 11 presenze per il 23enne franco-algerino, che può giocare sia da esterno offensivo (su entrambe le fasce) che da trequartista. La duttilità tattica, oltre alle sue ottime doti tecniche, è una qualità molto apprezzata dal club di via Aldo Rossi. Vedremo se il trasferimento avverrà davvero. L’ex Monaco farebbe comodo a Stefano Pioli.