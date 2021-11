Leao: “Potevamo meritare la vittoria”. Romagnoli: “Ci speriamo ancora”

Le parole di Alessio Romagnoli e Rafael Leao al termine della gara di Champions contro il Porto a San Siro. Tanto rammarico nelle loro dichiarazioni

Rafael Leao ha parlato al termine della gara contro il Porto. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Sulla gara contro il Porto: “Il primo tempo è stato difficile, non abbiamo creato molto. Abbiamo giocato però con la nostra personalità. Abbiamo giocato molto meglio il secondo tempo bene, potevamo meritare la vittoria”.

Sull’unico punto in classifica: “Giochiamo contro i migliori di Europa nel nostro girone, è diverso in Champions. E’ positivo per noi, dobbiamo imparare da questo”.