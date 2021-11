Milan in Champions, cosa serve per passare il turno: le combinazioni

1-1 allo Stadio San Siro tra Milan e Porto. Scopriamo come i rossoneri possono sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions

Amaro pareggio per il Milan in Champions League. Gli uomini di Stefano Pioli avevano un solo obiettivo stasera, quello di vincere per poter continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Purtroppo, però, è terminata soltanto 1-1 la sfida contro il Porto in casa.

Ma non tutte le speranze sono ancora perdute. Il Milan può ancora sperare di qualificarsi agli ottavi. Scopriamo quali sono tutte le combinazioni che possono permettere ai rossoneri di qualificarsi. Innanzitutto, diamo un’occhiata alla classifica: 9 punti per il Liverpool che hanno fatto percorso netto, 5 per il Porto, 4 per l’Atletico Madrid e appunto 1 per il Milan. Gli inglesi e gli spagnoli devono ancora scendere in campo stasera.

Leggi anche:

Il Milan va agli ottavi se…

Se l’Atletico di Simeone non dovesse riuscire a vincere ad Anfield contro il Liverpool, ecco che tutto resterebbe aperto, con la squadra di Pioli che dovrebbe però obbligatoriamente vincere le due partite restanti. Sia quella contro l’Atletico Madrid, che quella contro il Liverpool. E inoltre sperare che alla quinta giornata il Liverpool vinca contro il Porto e che all’ultima giornata tra l’Atletico Madrid e il Porto finisca in parità.

Questa è l’unica combinazione possibile per i rossoneri di qualificarsi agli ottavi e continuare il percorso in Champions League. Il Milan, di qui alla fine del cammino ai gironi, dovrebbe quindi riuscire ad accumulare 6 punti in due partite, sperare che il Porto ne ottenga solo uno in due partite; e che l’Atletico Madrid guadagni un solo punto col Porto e non più di un punto stasera a Liverpool.

Se dovesse terminare diversamente, con qualsiasi altro tipo di combinazione, già stasera l’eliminazione potrebbe essere matematica. Soprattutto se la squadra di Simeone andasse a vincere contro i Reds di Klopp. In quel caso la classifica di fine serata vedrebbe il Liverpool a 9 punti, l’Atletico Madrid a 7, il Porto a 5 e il Milan a 1. Con lo scontro diretto tra Atletico e Porto è matematico che almeno una delle due chiuderà il girone ad almeno 8 punti, troppi per il Milan che può totalizzarne un massimo di 7.