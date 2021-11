Milan-Porto: a San Siro saranno quasi in 50mila

Come riportata in mattinata dal Corriere della Sera, sono attesi oggi allo stadio quasi 50mila spettatori per sostenere la squadra rossonera.

Mancano poche ore al match fra Milan e Porto, valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League. Dopo le prime tre sconfitte serve un’impresa ai rossoneri per passare il turno e oggi i tre punti sono obbligatori.

Gli uomini di Stefano pioli, che i campionato stanno invece andando alla grande, hanno affermato di non avere nessuna intenzione di conservarsi in vista della prossima partita, e affronteranno la squadra di Sergio Conceicao al meglio delle loro possibilità. Anche i tifosi del Diavolo considerano questa una partita molto importante e non hanno nessuna intenzione di lasciare soli i propri beniamini. Per questo motivo anche oggi San Siro sarà teatro di un grande tifo per Ibra e compagni.

Ovviamente, a causa delle normative anti-Covid non sarà possibile avere uno stadio tutto pieno, ma la gara contro i Dragoes si giocherà comunque in una bellissima cornice di pubblico, come ha riferito questa mattina il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano sono attesi infatti sugli spalti di San Siro quasi 50mila spettatori, che proveranno a spingere la squadra di Pioli alla vittoria, nella speranza di mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.