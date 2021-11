Atletico Madrid-Milan, copertura tv e streaming: dove vedere il match di Champions

La quinta giornata di Champions che vedrà protagonisti nuovamente i rossoneri sarà visibile sulla nuova piattaforma streaming

Dopo aver trovato il primo punto in Champions League ieri sera contro il Porto, adesso per il Milan di Stefano Pioli è tempo di tornare a concentrarsi per il campionato: domenica c’è il derby.

I rossoneri sperano ancora nel passaggio del turno nella coppa dalle grandi orecchie, anche se la non vittoria contro i portoghesi ha complicato notevolmente le cose e adesso ci sarebbe bisogno di un vero e proprio miracolo. Il Milan deve vincere entrambe le gare rimanenti e sperare in alcune combinazioni.

Atletico Madrid-Milan, dove vederla in tv

Proprio una di queste ultime due partite della fase a gironi sarà visibile, proprio come successo in Milan-Porto, sulla piattaforma Amazon Prime Video. Stiamo parlando del prossimo match, quello che si disputerà al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid.

La squadra di Simeone adesso è terza nel girone B, per cui quella contro il diavolo diventa una sfida da dentro o fuori per entrambe le compagini. Due appuntamenti consecutivi su Prime Video dunque per i ragazzi di Pioli, sperando che il secondo, quello contro gli spagnoli, porti maggiore fortuna.