Milanello, importante novità su Florenzi

Oggi Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello: forse recupera per Milan-Inter.

In questa stagione la squadra rossonera sta facendo i conti con tanti infortuni. Tra coloro che hanno saltato diverse partite c’è anche Alessandro Florenzi, alle prese con una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro e operato a inizio ottobre.

Oggi da Milanello arriva una buona notizia: il 30enne laterale destro è tornato ad allenarsi in gruppo. Ovviamente non può essere ancora al 100%, ma Stefano Pioli spera di poterlo convocare per il derby Milan-Inter di domenica sera. Spera lo stesso anche per Ante Rebic, che pure oggi si è allenato a parte.

Florenzi convocato per il derby Milan-Inter? Rebic in forte dubbio

Quello di Florenzi sarebbe un recupero utile, considerando anche che Alexis Saelemaekers sta giocando senza sosta e non ha un sostituto al momento. Per problemi fisici sono out sia Samuel Castillejo che Junior Messias. Sulla fascia destra offensiva farebbe comodo il rientro del romano per il derby. Poi ci sarà la pausa nazionali e si potranno recuperare anche altri giocatori alle prese con guai fisici.

Il laterale 30enne ha collezionato 7 presenze in questa stagione. Anche se era arrivato per fare il vice di Davide Calabria nel ruolo di terzino destro, è stato poi impiegato soprattutto da esterno offensivo da vice Saelemaekers. Pioli lo ha visto più adatto a giocare in posizione avanzata.

Sarebbe molto utile anche disporre di Rebic, che per una distorsione alla caviglia sinistra sta saltando diverse partite. Si sperava in un ritorno in campo a breve, invece ci sta mettendo più del previsto a recuperare dall’infortunio. Poterlo convocare nel derby Milan-Inter sarebbe estremamente positivo. Venerdì e sabato giornate decisive.