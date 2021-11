Inghilterra, Southgate non convoca Tomori: il motivo

L’anglo-canadese, punto fermo del Milan di Pioli, non risulta nella lista dei convocati dell’Inghilterra per le gare di qualificazione al Mondiale

Scelta quantomeno strana quella del ct dell’Inghilterra, Southgate, che non ha convocato per i match contro Albania e San Marino il difensore del Milan Fikayo Tomori.

Decisione che fa discutere per il semplice motivo per l’ultima volta che le Nazionali sono scese in campo Fik era stato invece chiamato, e da quando è arrivato al Milan si è dimostrato un difensore di assoluta affidabilità. Insieme a Kjaer, infatti, ha formato una coppia difensiva come non se ne vedevano da anni.

Tomori non convocato dall’Inghilterra

Una notizia, uscita peraltro da pochissimi minuti, che ha fatto anche preoccupare i tifosi del Milan che subito hanno pensato a qualche problema fisico per il giovane difensore prelevato un anno e mezzo fa dal Chelsea. Non sembra però essere nulla di tutto ciò, ma solamente una scelta tecnica da parte di Southgate.

E’ presente invece nella lista l’attaccante della Roma, nonché grande amico di Tomori, Tammy Abraham. La punta giallorossa era stata annientata proprio dalla roccia rossonera in occasione dell’ultimo match di campionato disputato tra Roma e Milan. Questo però non è bastato a Fikayo per essere confermato dal tecnico inglese, e rimarrà dunque a Milanello a disposizione completa di Pioli.