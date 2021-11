Theo Hernandez in Nazionale: Deschamps lo convoca ancora

Dopo il prossimo turno di campionato, in cui il Milan sarà impegnato nel Derby della Madonnina, la Serie A si fermerà per le Nazionali

Archiviato il pareggio contro il Porto in Champions League, per il Milan è tempo di guardare avanti. C’è subito il derby contro l’Inter, poi la sosta per le gare delle Nazionali.

Alcune federazioni hanno già diramato le loro liste di convocati e ormai sono diversi i calciatori rossoneri chiamati costantemente a difendere i colori dei propri Paesi. Ad esempio la Svezia ha già comunicato che Zlatan Ibrahimovic prenderà parte alle gare di qualificazione al Mondiale, e nella giornata di oggi è arrivata un’altra ufficialità.

Nazionali, Deschamps convoca Theo Hernandez

Notizia di pochi minuti fa è la nuova (anzi, ormai potremmo dire ennesima) chiamata arriva al terzino sinistro rossonero Theo Hernandez da parte del ct francese Didier Deschamps. Per l’allenatore de Les Blues la freccia milanista è ormai un punto fermo della sua squadra.

Prima il derby contro l’Inter, poi si vola in Nazionale: saranno giorni impegnativi ma gratificanti per Theo Hernandez, che con la sua Francia affronterà Kazakistan prima e Finlandia poi, nelle due partite valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale previsto in Qatar nel 2022.