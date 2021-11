Addio a Gino Maldera, l’ex calciatore del Milan è scomparso a 75 anni

È morto a 75 anni Gino Maldera, ex difensore rossonero. Il Milan ha dato il suo cordoglio alla famiglia con un bel post diffuso sui social

Si è spento Gino Maldera, uno che negli anni 60’ e 70’ ha contribuito a fare gloriosa la storia del Milan. Di ruolo difensore o centrocampista, Maldera ha vinto in rossonero una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Sono state 72 le sue presenze con la maglia del Milan, e in seguito ha giocato in club importanti come Roma e Fiorentina. Ma è cresciuto con i colori rossoneri addosso l’ex calciatore. Le giovanili le ha passate tutte con la maglia del Milan, per poi approdare in prima squadra nel 1965.

Oggi si è spento all’età di 75 anni, e il club rossonero ha voluto dare un importante cordoglio alla famiglia Maldera, postando delle parole sui social. Eccole di seguito:

Gino Maldera sarà sempre nel cuore di tutti i rossoneri: figura di riferimento del Milan della fine degli anni ’60

e colonna del gruppo storico del Paròn Rocco. È con tanta commozione che tutto il Milan si stringe alla famiglia rossonera dei Maldera nel momento del dolore. pic.twitter.com/YE3n0Ry18F — AC Milan (@acmilan) November 5, 2021

Gino era fratello di Aldo, anche lui calciatore rinomato di Milan e Roma. Questo è scomparso 2012. Adesso, i due fratelli potranno ritrovarsi a palleggiare insieme, e chissà proprio con i colori rossoneri addosso.