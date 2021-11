Giroud: “Orgoglioso della 9. Il gol più importante contro il Verona” | VIDEO

In vista del derby di domenica sera parla Olivier Giroud. L’attaccante francese è intervenuto, in perfetto italiano, ai microfoni di MilanTv, canale tematico del club rossonero

Maledizione che Giroud sta sconfiggendo a suon di gol: “Sono felice ed orgoglioso di indossare la maglia numero 9 – afferma l’ex Chelsea -. Sapevo che sarebbe stato difficile ma non sono una persona che pensa troppo alle superstizioni. Se gioco bene non è per il numero che ho sulle spalle. Il gol più importante è quello con il Verona, non è il più bello, ma è servito a dare una scossa, abbiamo reagito dopo il 2 a 0. Questa è una delle mie qualità”.

Olivier Giroud ha parlato anche del compagno di squadra, Zlatan Ibrahimovic. Impossibile, poi, non pensare al derby di domenica sera.

