ML – Milan, Ballo-Touré in gruppo. Le ultime su Rebic, Messias e Calabria

Il Milan continua a prepararsi in vista dell’importante sfida di domenica contro l’Inter di Simone Inzaghi. Da Milanello arrivano notizie positive e non sul recupero degli infortunati.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nell’allenamento di oggi è tornato a lavorare in gruppo Ballo-Touré. Il laterale francese ex-Monaco si era fermato nelle scorse settimane ma ora è pronto per essere convocato e ci sarà per il derby. Le notizie non sono però tutte così positive, infatti la situazione è ben diversa per altri due componenti della rosa. Ante Rebic e Junior Messias stanno ancora facendo un lavoro differenziato. Le possibilità che i due siano a disposizione per il match di domenica contro i nerazzurri rimangono quindi molto basse.

C’era speranza per l’attaccante croato ma dopo oggi l’ipotesi più probabile è quella di rivederlo agli ordini di Stefano Pioli soltanto dopo la sosta. Nessun problema invece per Davide Calabria, che era stato sostituito nell’intervallo del match contro il Porto a causa di un piccolo malessere. Il difensore classe 1996 si è allenato con i compagni senza nessun tipo di complicazione e sarà regolarmente a disposizione per domenica.