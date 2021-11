Sky – Verso Milan-Inter, Rebic è tornato in gruppo

Filtrano ottime notizie da Milanello: finalmente l’attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo. La news di Sky Sport

Sembrava surreale la situazione di Ante Rebic, che sino ad oggi pomeriggio aveva svolto ancora un allenamento a parte rispetto al gruppo. In realtà, è appena arrivata la notizia di Sky Sport a smentire la questione. Il croato ha svolto l’intero allenamento insieme al resto dei compagni.

A comunicarlo è stato Peppe Di Stefano, noto giornalista e inviato di Sky Sport. Ciò sta a significare che l’attaccante ex Eintracht sarà arruolabile per il derby di domenica sera contro l’Inter a San Siro. C’era stata molta preoccupazione attorno alle condizione di Ante, dato che il suo infortunio alla caviglia sembrava non risolversi mai.

Probabilmente, la notizia di oggi che raccontava del suo allenamento a parte è stata una pura pretattica da parte del club rossonero. Poi, ci ha pensato Sky Sport a svelare la verità. È chiaro che Rebic non potrà garantire gran minutaggio per la gara di Serie A contro l’Inter. Partirà molto probabilmente dalla panchina, ma poi potrà subentrare per dare il cambio ad un compagno e tornare ad aiutare la squadra.