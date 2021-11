Sorpresa Brahim Diaz, la Spagna lo convoca

C’è anche Brahim Diaz tra i convocati di Luis Enrique in vista delle prossime sfide della Nazionale spagnola per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar

Decisione a sorpresa da parte di Luis Enrique. Il Commissario tecnico della Spagna ha deciso di convocare Brahim Diaz. Il numero dieci del Milan sarà dunque a disposizione dell’ex tecnico del Barcellona per le prossime sfide della Nazionale.

In palio c’è la qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar: giorno 11 novembre, le Furie Rosse sfideranno ad Atene la Grecia, tre giorni dopo si giocherà a Siviglia contro la Svezia, di Zlatan Ibrahimovic.

E’ certamente curioso vedere che Brahim Diaz sia stato escluso nelle precedenti convocazione, quando lo stato di forma era certamente migliore rispetto all’attuale. Per via del Covid il talento spagnolo nell’ultimo mese non ha praticamente mai giocato e una mancata convocazione non avrebbe fatto sorpreso.

Ecco l’elenco completo dei giocatori convocati da Luis Enrique:

Portieri: De Gea, Unai Simón e Robert Sánchez

Difensori: Azpilicueta, Carvajal, Laporte, Eric García, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba e José Gayà

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Koke e Mikel Merino

Attaccanti: Sarabia, Yeremy Pino, Morata, Rodrigo Moreno, Fornals, Dani Olmo, Ansu Fati e Brahim Diaz