Dal Real Madrid al Milan | Ancelotti frena!

Il centrocampista del super team è nei sogni della dirigenza rossonera, che però deve vedersela col suo attuale allenatore

Continuano le valutazioni per quanto riguarda il calciomercato in casa Milan. Sono sempre tanti i nomi presenti sul taccuino della dirigenza rossonera e diversi corrispondono a quelli di veri top player.

Concretamente però ancora nulla: il Milan deve decidere in che modo muoversi nella sessione di gennaio e dunque se regalare a Pioli alcune pedine funzionali al suo metodo di gioco oppure proseguire con questa rosa fino al termine dell’attuale stagione.

Ancelotti spezza i sogni del Milan?

E’ sempre attento il duo formato da Maldini e Massara al talentuoso centrocampista in forza al Real Madrid, Dani Ceballos. Da anni in realtà il suo nome viene accostato al Milan e l’interessamento in effetti c’è, ma mai è stata formulata una vera e propria offerta per assicurarsi le sue prestazioni.

Il suo attuale tecnico nonché bandiera rossonera Carlo Ancelotti è stato categorico nei confronti del mediano spagnolo: “All’Arsenal seguivo Dani molto da vicino, mi piace tanto come calciatore. Bisogna dargli tempo perché sta rientrando da un infortunio non da poco”.

Parole che dunque fanno pensare ad una presa di posizione netta da parte dell’allenatore dei Blancos, che a quanto pare punta molto su Ceballos e non sembra volersene privare così facilmente. Molto però dipenderà dal Milan, che deve decidere se affondare il colpo o farsi da parte del tutto.