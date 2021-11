Liverpool, out 6 settimane | Salta il Milan!

Il calciatore del Liverpool ha rimediato un pesante infortunio al ginocchio. È quasi certa la sua assenza nel match contro il Milan a San Siro

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan tornerà a lottare in Champions League. Per gli uomini di Stefano Pioli sarà essenziale vincere le restanti due giornate valide per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ci sono Atletico Madrid e Liverpool a far da rivali.

Due sfide cruciali, prima quella al Wanda Metropolitano contro la squadra di Diego Pablo Simeone, poi quella contro i Reds di Klopp a San Siro. Non sarà semplice riuscire a trovare i 3 punti con entrambe le formazioni, data la portata delle due squadre. Ma i rossoneri, con la loro qualità e personalità nel gioco, possono riuscire nell’impresa.

A proposito della sfida contro il Liverpool ci arriva un’importante novità. Nella squadra di Klopp, un attaccante ha rimediato un pesante infortunio. Si tratta del brasiliano Roberto Firmino, che durante l’ultima di Champions contro l’Atletico Madrid ha subito una lesione al tendine del ginocchio.

A riportarlo è The Times, che afferma che il giocatore dovrà stare ai box per circa sei settimane. È quindi quasi certa la sua assenza a San Siro contro il Milan. Klopp ha comunque a disposizione una buona batteria d’attaccanti, ma il brasiliano è sicuramente una pedina fondamentale del suo gioco.