Milan, colpo a zero dal Porto! | “Minaccia” francese

Il Milan continua ad osservare il giocatore che interessa già dall’estate, ma deve stare attento alla concorrenza estera

E’ un Milan attivo su vari fronti quello di questa stagione, perché oltre al calcio giocato c’è anche un aspetto super importante a cui stare sempre attenti: il mercato.

La dirigenza rossonera continua a monitorare diversi profili, sia per la sessione di gennaio che per la prossima stagione. In questo caso particolare andiamo a vedere come procede l’interessamento verso un calciatore che sembrava poter approdare in Italia già nella scorsa estate, ma poi è saltato tutto.

Lo vogliono in Francia

Il Milan, però, oltre a essere sempre molto attivo deve stare anche sempre molto attento. Nel caso specifico di Jesus Corona, infatti, pare che anche l’Olympique Lione sia sulle sue tracce. A riportarlo è il famoso ed importante quotidiano francese L’Equipe.

Il Tecatito ha sempre fatto intendere che gradirebbe un approdo in rossonero, ma bisogna trovare un accordo sulle cifre da sborsare. Si tratta peraltro di un calciatore che Pioli ha visto da vicino nelle due gare contro il Porto, anche se ha disputato davvero pochi minuti. Proprio quest’ultimo fattore potrebbe spingere Corona ancor di più a voler cambiare aria, con la differenza che ora non c’è più solo il Milan sulle sue tracce.