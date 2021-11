Inzaghi: “Simone sta facendo bene ma al derby tifo Milan”

Le parole dell’ex attaccante, che spiega come nonostante il fratello alla guida dei nerazzurri, il suo cuore stasera batta per i rossoneri.

Manca ormai davvero poco all’attesissimo derby di Milano, in programma questa sera a San Siro alle 20:45. Prima del match sono tanti gli ex protagonisti di questa partita che hanno lasciato un loro commento.

Tra questi c’ anche Pippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa da allenatore del Brescia dopo la vittoria contro il Pordenone, che oltre alla partita della sua squadra ha avuto modo di parlare anche del derby di stasera. Queste le parole dell’ex numero 9 dei rossoneri: “Per chi tifo? E’ una partita complicata: il Milan è nel mio cuore, il tifo per loro è al primo posto. Però seguirò con interesse anche Simone, che facendo molto bene”.

Non ha quindi dubbi Superpippo, che stasera tiferà i colori rossoneri, che lui ha indossato per ben 12 anni da calciatore e poi anche da allenatore. Inzaghi ha aggiunto poi, facendo i complimenti all’operato del fratello, terzo in classifica con i nerazzurri: “Hakimi è andato via e hanno venduto anche Lukaku, Simone si è preso una bella gatta da pelare. Ma sta dimostrando tutto il suo valore”.