Milan-Inter, formazioni ufficiali: tutto confermato, out un titolare!

Dodicesima giornata di Serie A: tutto pronto per a San Siro per Milan-Inter. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro.

E’ davvero tutto pronto per questo attesissimo derby di Milano. Fra poco i rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro la squadra di Inzaghi, per continuare a sognare in grande.

L’attesa è finita. Alle 20:45 l’arbitro Doveri fischierà l’inizio del derby di Milano, che chiude la giornata 12 di Serie A. La squadra di Pioli punta a mantenere il primato in classifica e a tenere distanti i nerazzurri, che rincorrono a sette lunghezze di distanza. Un successo sarebbe importantissimo per dare il primo segnare importante al campionato. I due tecnici, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno fatto le loro scelte definitive.

Confermate le previsioni della vigilia: Pioli tiene fuori Saelemaekers dalla formazione titolare e schiera Brahim Diaz in questa inedita posizione da esterno destro, dietro l’unica punta, che sarà Ibrahimovic, agirà Rade Krunic che avrà l’obiettivo di ostacolare le giocate in mezzo al campo di Brozovic. A centrocampo resta fuori Bennacer, dentro quindi Tonali e Kessie. Tomori e Kjaer i due centrali con Calabria e Ballo-Touré, rientrato in tempo per questo derby. In porta Tatarusanu.

Andiamo in casa Inter adesso. Fra Calhanoglu e Vidal vince il primo: Simone Inzaghi punta tutto sulla verve dell’ex, il cileno parte quindi dalla panchina. Per il resto è la solita Inter: Darmian e Perisic sulle fasce, Dzeko e Lautaro le due punte. Difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Milan-Inter: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi