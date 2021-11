Milan-Inter, San Siro da record: dati ufficiali su spettatori e incasso

Pienone stasera a San Siro in occasione del derby tra Milan e Inter. Ecco il numero dei tifosi presenti e l’incasso guadagnato dal club rossonero

Stasera San Siro è una vera bolgia in occasione del focoso derby tra Milan e Inter. Coreografie spettacolari e migliaia di tifosi a intonare cori per le propria squadra del cuore. Sono stati appena pubblicati i dati relativi al numero di spettatori presenti a San Siro.

In totale, sono 56,608 mila i tifosi al Meazza stasera. Un numero davvero importante e che segna un guadagno record stagionale per le casse del club rossonero. Infatti, il Milan ha incassato 4 milioni 837 mila euro dalla vendita dei biglietti per il derby odierno.

Un segnale fondamentale, che sta a significare quanto la riapertura graduale degli impianti sportivi sta riportando i club a godere di un beneficio economico notevole.