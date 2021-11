Milan, colpo a centrocampo: ora è sfida alla Juve

Non c’è solo il Milan sulle tracce del centrocampista, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto. Anche la Juventus, così come il Bayern Monaco, sta pensando al giocatore del Marsiglia

C’è la fila per Boubacar Kamara. Il calciatore francese continua ad essere un punto fermo del Marsiglia. In questa stagione ha disputato già quattordici partite, di cui undici in Ligue 1, andando anche a segno in una circostanza.

Il classe 1999, con la maglia dell’OM, si sta disimpegnando esclusivamente da mediano. In passato ha giocato anche da difensore centrale. La sua capacità di ricoprire più ruoli lo hanno portato ad essere nel mirino di diversi club importanti.

Come vi raccontiamo da tempo, Kamara è un obiettivo concreto del Milan. I rossoneri hanno provato a portare il francese in Italia, già durante l’ultima sessione di calciomercato ma senza successo.

Il Marsiglia ha alzato il muro, con la speranza di riuscire a blindarlo. Ora il rischio di perderlo a zero, la prossima estate, è davvero concreto. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e ciò ha portato a far crescere l’interesse nei suoi confronti.

Leggi anche:

Non solo Milan

Per il Milan non sarà per nulla facile portare a far vestire di rossonero Kamara. Il giocatore rappresenterebbe il profilo ideale in vista di un sempre più probabile addio di Franck Kessie, ma bisogna fare i conti con i top club. Come conferma LesTransferts, sul calciatore si registra anche l’interessamento da parte di Bayern Monaco e Juventus.