Baresi: “Impressionato dal Milan, è la squadra che gioca meglio”

Le parole di Franco Baresi, storico capitano rossonero ed attuale vice-presidente onorario del club, rilasciate ad un quotidiano inglese

Quando parla Franco Baresi non si può far altro che ascoltare in silenzio. Quando poi le sue parole sono positive nei confronti del Milan, vuol dire allora che si sta facendo davvero un capolavoro.

Stefano Pioli infatti sta svolgendo davvero un lavoro eccezionale alla guida dei rossoneri e i risultati stanno premiando la squadra. Record di punti dopo 12 giornate in campionato, un gioco effervescente e il primato in classifica: tutti fattori che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Baresi dà la carica: “Il Milan deve essere ambizioso”

Parole da vero capitano, così come ci ha abituato qualche tempo fa, quelle di Franco Baresi ai microfoni del quotidiano inglese The Guardian: “Il Milan sta giocando un calcio spumeggiante, è giusto che i ragazzi siano ambiziosi. Perché non dovrebbero esserlo?”.

Favorita per lo Scudetto? Baresi non ha dubbi: “La squadra di Pioli è quella che attualmente gioca il miglior calcio in Italia. Crea sempre tante occasioni in ogni partita, per cui ovviamente pensiamo in grande. Certo, la stagione è solo all’inizio, ma questo è il team che mi ha impressionato più di tutti fino ad ora”.