Milan, attento: la Juventus vuole soffiarti un obiettivo

La Juventus è pronta a duellare con il Milan per un centrocampista che gioca in Ligue 1.

Il club rossonero sta pensando all’eventuale sostituzione di Franck Kessie, il cui rinnovo di contratto è lontano, e ha un po’ di idee. Una di queste è Boubacar Kamara, che è in scadenza a giugno 2022 e rappresenta un’occasione.

Nonostante la volontà del Marsiglia di rinnovare, il francese classe 1999 sembra ormai deciso a cambiare squadra. Il Milan lo sta seguendo da tempo e aveva già effettuato dei sondaggi per provare ad acquistarlo, ma dalla Costa Azzurra erano arrivati dei rifiuti all’idea di cedere il giocatore.

Kamara, la Juventus vuole beffare il Milan

L’eventuale arrivo di Kamara al Milan è legato al futuro di Kessie. Se l’ivoriano dovesse rinnovare il contratto, è possibile che la dirigenza rossonera abbandoni l’idea di prenderlo. In caso di cessione a gennaio, invece, è ipotizzabile un tentativo per portarlo subito a Milanello e non aspettare l’estate. Altrimenti si attenderà il termine della stagione per tesserarlo a parametro zero.

Ma non c’è solo il Milan ad aver messo nel mirino Kamara. Ci sono anche delle squadre inglesi e pure la Juventus. Come confermato da calciomercato.com, il club bianconero sta seguendo da mesi il giocatore. I rapporti con il Marsiglia sono molto buoni e questo potrebbe favorire un’eventuale trattativa a gennaio. Pablo Longoria, ora presidente della società francese, era stato responsabile scouting alla Juve prima di trasferirsi in Francia.

Paolo Maldini e Frederic Massara devono stare attenti ai bianconeri, che con il direttore sportivo Federico Cherubini potrebbero giocare d’anticipo per assicurarsi Kamara nel mercato invernale. A Massimiliano Allegri farebbe comodo un innesto in mediana.