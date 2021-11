Shevchenko: “Al Milan persone con grandi valori”

L’ex attaccante rossonero ha parlato alla conferenza stampa di presentazione da allenatore del Genoa, commentando il suo passato in rossonero.

Il nuovo tecnico del Genoa Andriy Shevchenko, subentrato al posto di Davide Ballardini, ha parlato alla conferenza stampa di presentazione con il Grifone.

L’ucraino torna in Italia ben dodici anni dopo l’ultima volta, ovviamente da calciatore, e ha firmato con i rossoblù fino al 2024. Nella giornata di ieri c’è stato il suo primo allenamento e oggi le prime parole da allenatore dei liguri. L’ex rossonero ha manifestato la sua felicità per il ritorno in Italia: “Voglio ringraziare Josh e il progetto del Genoa che mi ha permesso di ritornare in un paese che amo e che mi ha dato tanto. Io ho fatto tanto nella mia carriera calcistica qui e spero di stare tanto qui anche da allenatore”.

Sheva ha poi colto l’occasione per parlare anche dei suoi ex compagni al tempo del Milan: “Mi sento spesso con i miei ex compagni. C’è grande merito di Ancelotti. Da quella squadra sono uscite grandi persone e questo è fondamentale. Il nostro successo con quel Milan deriva anche dal fatto che era composta da persone eccezionali e con grandi valori”.