Fiorentina-Milan, altro colpo di scena: va out in Nazionale

La gara che si disputerà al rientro dalla sosta, Fiorentina-Milan, rischia di perdere un altro protagonista: si è fatto male in Nazionale

Nuovo colpo di scena per quanto riguarda Fiorentina-Milan, partita che si giocherà subito dopo la fine del periodo in cui in campo ci vanno le Nazionali. E proprio da qui arriva la novità del giorno.

Come ben ricordano i tifosi rossoneri, la Fiorentina dovrà fare a meno per l’importante match di due pedine importanti per quanto riguarda il reparto difensivo. Stiamo parlando di Martinez Quarta e Milenkovic, entrambi squalificati dopo la sfida contro la Juventus.

In dubbio per Fiorentina-Milan: le condizioni del giocatore

Non finiscono qui però i problemi per la squadra di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da FirenzeViola, infatti, anche uno dei due sostituti naturali dei due centrali, vale a dire Matija Nastasic, ha avuto un risentimento muscolare e precisamente al polpaccio.

Un fastidio accusato in allenamento con la nazionale serba che costringe Nastasic a rientrare anticipatamente a Firenze per gli accertamenti del caso. Sarebbe davvero un colpo basso per la squadra viola che dovrà già fare a meno dei difensori titolari. Fatto sta che anche Nastasic, in questo momento, è a forte rischio per la gara contro i rossoneri di Stefano Pioli.