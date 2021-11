Fiorentina, un altro big rischia di saltare il Milan: è ancora positivo

L’attaccante della Viola non è stato convocato dal tecnico della nazionale argentina Scaloni per la positività al Covid. Italiano spera di recuperarlo per il Milan.

Al rientro dalla pausa nazionali il Milan sarà ospite all’Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiana, autentica rivelazione di questo campionato.

La sfida è in programma per sabato 20 novembre alle ore 20:45 e rappresenta un test molto importante per gli uomini di Pioli, che dopo il pari nel derby sono ancora in vetta alla classifica, in compagnia del Napoli di Luciano Spalletti. I toscani però potrebbero avere diversi giocatori indisponibili per il match contro la squadra rossonera. Per quanto riguarda la difesa sono già certe due assenze pesanti come quelle di Nikola Milenkovic e Lucas Martinez quarta, fermati dal giudice sportivo per squalifica.

I problemi della Fiorentina potrebbero però non essere finiti qui. Infatti il fantasista argentino Nico Gonzalez non è stato convocato in nazionale a causa della positività al Coronavirus. Sarebbe un altro problema di formazione per la squadra di Italiano in vista della sfida contro la squadra di Pioli ma il tempo per recuperare il 23enne c’è. La speranza della Viola, infatti, è che l’attaccante possa risultare negativo entro il week end per poi potersi allenare a pieno regime per tutta la settimana successiva ed essere regolarmente a disposizione.