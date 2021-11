AC Milan e QLASH, al via nuova stagione Esports

Siglata la nuova partnership tra AC Milan e QLASH, azienda leader nel gaming europeo. Anche quest’anno ci sarà una squadra Esports

Quando si dice che una società di alto livello deve essere attenta a tutti i particolari ed a trecentosessanta gradi, si potrebbe tranquillamente prendere come esempio l’AC Milan delle ultime stagioni.

Il team del presidente Paolo Scaroni, infatti, non è focalizzata solamente sul campo ma anche a tutto ciò che gira attorno al mondo del calcio. Ecco perché il rapporto tra i rossoneri e QLASH, azienda molto importante nel settore del gaming in Europa, continuerà anche in questa stagione ed il Milan avrà ancora una squadra “digitale”.

Il Milan torna nel gaming: parte la stagione Esports con l’azienda QLASH

Quello dell’Esports è un settore in forte crescita negli ultimi anni. Più di 6 milioni di appassionati solo in Italia ed un’infinità nel mondo. La nuova stagione di gaming partirà peraltro insieme al Milan Games Week, il più importante show in Italia dedicato ai videogiochi, dal 12 novembre.

Ci sarà anche QLASH all’evento con uno spazio che vedrà protagonista il team AQM con attività sia fisiche che digitali. Saranno presenti anche le calciatrici rossonere Valentina Bergamaschi e Laura Fusetti, che proveranno ad impugnare il joystick sotto l’attenta guida del pro-player Crazy.