Calciomercato Milan, colpo dal Sassuolo | Rossoneri in corsa!

Non c’è solo il Milan sul calciatore che milita nel campionato di Serie A. Mezza Europa lo vuole oltre a diversi club italiani

Manca sempre meno all’apertura della sessione invernale del calciomercato. A gennaio le società torneranno a darsi battaglia per accaparrarsi quelle pedine che sono funzionali ad ogni rispettivo allenatore.

Per quanto riguarda il Milan, è sempre molto forte l’interesse nei confronti di un attaccante esterno che gioca proprio nel campionato di Serie A. E’, a dir la verità, un obiettivo di mercato già da qualche anno ma la dirigenza rossonera non ha mai affondato il colpo del tutto per assicurarsi le sue prestazioni.

Leggi anche:

Milan, concorrenza forte per l’obiettivo

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Footmercato.net, Boga è richiesto da tantissimi team. Tra questi ovviamente c’è il Milan che, come specificato già in precedenza, segue il giocatore da diverse stagioni. Quest’anno Boga non è ancora riuscito a dare il meglio di se a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno attanagliato.

Sempre secondo il portale estero una tra Milan, Atalanta, Roma e Napoli potrebbero fare la loro prima mossa già a gennaio per anticipare la concorrenza. Il Sassuolo chiede almeno 20 milioni per l’esterno offensivo, una cifra alta ma nemmeno troppo spropositata.

Da ricordare che il suo contratto con i neroverdi scade nel 2023 e Carnevali non esclude nemmeno l’ipotesi proposta di rinnovo del contratto. Ne scopriremo sicuramente di più man mano che ci avvicineremo alla fatidica apertura del calciomercato.