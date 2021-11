Calciomercato Milan, Moncada in azione | Un 2003 nel mirino!

Secondo quanto riferito da Alessando Jacobone i rossoneri sono sulle tracce del giovane italo-nigeriano, ala del Borgosesia.

Il Milan inizia a lavorare in vista del prossimo mercato, per rinforzarsi sia nell’immediato che in prospettiva futura, monitorando profili di giovane età che potranno rivelarsi interessanti con il tempo.

La squadra di Pioli ha sicuramente bisogno di innesti pronti per migliorarsi nell’immediato, e in questo senso i nomi di Yacine Adli e Romain Faivre sono al centro dell’attenzione. Il primo è già di proprietà rossonera e bisognerà capire se arriverà già a gennaio o si aspetterà la prossima stagione. Il secondo invece potrebbe avvicinarsi nelle prossime settimane, con una possibile operazione nel mercato invernale, anche se le sue dichiarazioni in chiave Milan non hanno facilitato le cose per ora.

E’ chiaro però che Maldini e Massara, seguendo la strategia di Elliott, lavorano anche in chiave futuro e studiano possibili colpi per il futuro. In questo senso ci sono nuove indiscrezioni, che andranno poi ovviamente approfondite, ma intanto è spuntato un nuove nome in chiave rossonera nelle ultime ore. Il Milan sarebbe sulle tracce di un attaccante 18enne che si sta mettendo in mostra in questo periodo.

Milan, occhi su Omoregbe

Secondo quanto riportato da Alessando Jacobone sul proprio profilo Instagram, infatti, il club rossonero avrebbe messo gli occhi sul giovanissimo attaccante del Borgosesia Bob Murphy Omoregbe. Jacobone ne traccia il profilo: si tratta di un’ala destra, classe 2003, italiano di origini nigeriane, con grandi abilità nell’uno contro uno e in grado di abbinare grande velocità a forza fisica. Di lui si parla un gran bene e la dirigenza del Diavolo continuerà a monitorarlo. Potrebbe quindi essere una pista per il futuro e andrà seguita con attenzione. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.