Milan, non solo Fiorentina: un’altra italiana piomba su Julian Alvarez

Milan e Fiorentina non sono le uniche italiane a volere Julian Alvarez: adesso spunta anche la Juventus.

In Argentina sta brillando la stella di Julian Alvarez, 21enne attaccante che sta segnando gol a raffica. Il suo contratto scade a dicembre 2022 e pertanto al River Plate stanno già arrivando proposte in vista del calciomercato di gennaio.

I Millonarios, però, hanno incontrato l’agente del giocatore per trattare il rinnovo del contratto. L’idea è quella di prolungarlo almeno fino al 2023, così da avere ancora Alvarez a disposizione per un altro anno. Restare in patria potrebbe essere la scelta giusta al fine di essere convocato dall’Argentina per il Mondiale di Qatar 2022.

Leggi anche:

La Juventus punta Julian Alvarez del River Plate

In Italia si è parlato non solo del grande interesse del Milan, ma anche di quello della Fiorentina. Il direttore tecnico Nicolas Burdisso, anch’egli argentino, avrebbe già iniziato a muoversi per cercare di portare Julian Alvarez a Firenze come sostituto del partente Dusan Vlahovic.

Ma oggi è emerso che anche la Juventus ha messo nel mirino l’attaccante del River Plate. Anche se per i bianconeri il primo nome nella lista per l’attacco è proprio quello di Vlahovic, vengono valutate pure delle alternative.

Il giornalista Sebasitan Srur a TNT Sports ha rivelato che un emissario della Juve visionerà da vicino Alvarez sia a San Juan in occasione di Argentina-Brasile che a Buenos Aires quando si disputerà River Plate-Racing Club. Ma anche Milan e Fiorentina saranno presenti con i propri scout.

Per quanto concerne il rinnovo di contratto del calciatore, al momento trapela che l’agente Fernando Hidalgo ha rifiutato la proposta di aumento della clausola di risoluzione da 20 a 30 milioni di euro.