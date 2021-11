Milan e Napoli, calendari a confronto: le partite fino alla sosta di Natale

Il calendario della gare di Milan e Napoli da dopo la sosta sino allo stop per le festività natalizie. Sfida di fuoco per il primo posto in Serie A

Milan e Napoli si stanno contendendo a suon di risultati e ottime prestazioni il primo posto della classifica di Serie A. Attualmente, le due squadre condividono a pari punti la testa della classifica, 32 per ognuna. Ma le cose potrebbero cambiare di qui alle prossime giornate di campionato.

Nettamente, il calendario, di qui alla sosta per le festività natalizie, la dice meglio ai rossoneri, che avendo già affrontato big quali Juventus, Roma, Inter, Lazio e Atalanta, dovranno sfidare appunto il Napoli come ultimo scontro diretto della prima parte di stagione. Difatti, dopo l’attuale sosta per le Nazionali, la squadra di Pioli, in sequenza cronologica, dovrà vedersela con Fiorentina (da considerarsi come altro scontro simil diretto), Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese, Napoli ed Empoli.

Come dicevamo, discorso completamente diverso per i partenopei, che di qui sino al 22 dicembre sono attesi da match infuocati. In ordine, la squadra di Spalletti, dopo la sosta, dovrà sfidare Inter, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Empoli, Milan e Spezia. Insomma, diversi scontri diretti (4) per gli azzurri, che dovranno tentare il tutto per tutto per mantenersi in testa alla classifica di Serie A.

Con il calendario a favore, il Milan dovrà invece evitare passi falsi, e al contrario approfittare delle difficoltà che il Napoli potrebbe incontrare, per affermarsi finalmente capolista assoluto e tentare quindi il tanto atteso sorpasso. Certo, arrivati a quel punto il campionato sarà ancora lungo, ma allungare in classifica potrà essere importante in ottica futura.

Il calendario di Milan e Napoli a confronto: dall’attuale sosta a quella di dicembre

NAPOLI:

21 novembre ore 18.00: Inter-Napoli

28 novembre ore 20.45: Napoli-Lazio

1 dicembre ore 20.45: Sassuolo-Napoli

4 dicembre ore 20.45: Napoli-Atalanta

12 dicembre ore 18.00: Napoli-Empoli

19 dicembre ore 20.45: Milan-Napoli

22 dicembre ore 20.45: Napoli-Spezia

MILAN:

20 novembre ore 20.45: Fiorentina-Milan

28 novembre ore 15.00: Milan-Sassuolo

1 dicembre ore 20.45: Genoa-Milan

4 dicembre ore 15.00: Milan-Salernitana

11 dicembre ore 20.45: Udinese-Milan

19 dicembre ore 20.45: Milan-Napoli

22 dicembre ore 20.45: Empoli-Milan