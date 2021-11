ML – Stiramento al polpaccio per Calabria

Davide Calabria ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo il problema avvertito ieri ed ha fatto ritorno a Milanello. Dovrebbe trattarsi di uno stiramento al polpaccio.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dai primi esami risulta che l’infortunio di Davide Calabria consista in uno stiramento al polpaccio.

Il laterale ha giocato soltanto pochi minuti nella sfida di ieri degli azzurri contro la Svizzera, ma ciò è bastato per avvertire un fastidio muscolare e lasciare il ritiro. Nel frattempo Roberto Mancini ha chiamato al suo posto l’atalantino Davide Zappacosta. Chiaramente il Milan eseguirà poi altre valutazioni sull’entità del problema del terzino. Per ora quindi è difficile stabilire i tempi di recupero del rossonero. Sabato 20 novembre il Diavolo sarà impegnato nella trasferta di Firenze.

Sulla fascia destra le opzioni, nel caso il classe ’96 non dovesse farcela, Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu. I rossoneri continua ad essere sfortunati sul piano degli infortuni. Da inizio stagione la squadra di Stefano Pioli ha dovuto continuamente far fronte ad assenze per problemi fisici, anche se i ragazzi sono riusciti sempre, fino ad ora, a sopperire alle assenze. Quella di Calabria sarebbe ovviamente l’ennesima assenza importante, ma si attendono ancora notizie definitive in merito alle sue condizioni.