Rinnovo Bennacer, nodo clausola: il Milan ha due soluzioni

Il Milan è in trattativa avanzata per il rinnovo di Bennacer: c’è un dettaglio da risolvere.

Dopo aver blindato Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer, il club rossonero è al lavoro su altri prolungamenti di contratto. Tra coloro che sono oggetto di trattativa c’è anche Ismael Bennacer, che va in scadenza a giugno 2024 come Theo Hernandez e Rafael Leao.

Il centrocampista algerino in queste stagioni al Milan sta dimostrando di essere un ottimo giocatore ed è normale che la dirigenza voglia tenerselo stretto. Arrivato dal retrocesso Empoli nell’estate 2019, ci ha messo poco a prendersi la maglia titolare. Nella scorsa annata è stato condizionato dai problemi fisici, ma in questa è tornato ad esprimersi su ottimi livelli. Il Diavolo ci punta per il futuro.

News Milan, Bennacer rinnova senza clausola di risoluzione?

In casa Milan c’è fiducia per il rinnovo di Bennacer. La volontà è quella di chiudere presto la trattativa per prolungare il contratto fino a giugno 2026. Attualmente lo stipendio dell’algerino è di 1,6 milioni di euro netti a stagione e la società rossonera è pronta a corrispondergli un corposo aumento.

Le negoziazioni con l’agente sono ben avviate, ma calciomercato.com mette in evidenza che un tema importante da affrontare è quello della clausola di risoluzione. L’attuale accordo, infatti, prevede che se una squadra estera versa 50 milioni Bennacer può lasciare il Milan senza bisogno che vi sia una trattativa tra i due club. Adesso le strade sono due:

o si elimina tale clausola;

oppure se ne eleva l’importo.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro con il procuratore dell’ex Empoli per trovare un’intesa totale e arrivare alle firme quanto prima. Come per Theo Hernandez e Rafael Leao, l’obiettivo è quello di chiudere l’accordo prima della fine del 2021.