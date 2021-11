Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid! Derby con l’Inter

Le due squadre di Milano si contendono il centrocampista in forza al Real Madrid, che sta trovando poco spazio con Ancelotti

Dopo il derby giocato in campo la settimana scorsa, Milan e Inter continuano la loro sfida a distanza attraverso il calciomercato: ricordiamo che la sessione invernale si aprirà a gennaio.

Già da un po’ di tempo il Milan ha messo gli occhi sul talentuoso centrocampista del Real Madrid ed ex Arsenal, che poteva finire in rossonero addirittura un paio d’anni fa. L’interesse c’è ancora e la dirigenza continua a valutare il suo profilo, aspettando una eventuale occasione di mercato.

Milan e Inter si contendono il calciatore spagnolo

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, Dani Ceballos potrebbe rivelarsi il profilo giusto per il Milan di Stefano Pioli. Proprio per questo Maldini e Massara continuano ad osservarlo. Il venticinquenne non è riuscito ad imporsi nello scacchiere di Carlo Ancelotti, anche a causa di un reparto folto e di qualità composto da giocatori del calibro di Toni Kroos, Casemiro, Modric, Valvedere e Camavinga, solo per citarne alcuni.

I Blancos valutano Ceballos intorno ai 20 milioni di euro. C’è anche l’interesse del Real Betis, squadra in cui è cresciuto. Il giornale parla però anche di un clamoroso inserimento dell’Inter, con Inzaghi che avrebbe richiesto il giocatore direttamente a Marotta. Ecco che dunque il derby tra Milan e nerazzurri potrebbe continuare anche al di fuori del terreno di gioco, e spostarsi sul fronte mercato con possibili colpi di scena da un momento all’altro.