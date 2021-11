Lazio, il centrocampista confessa: “Ibrahimovic il mio eroe”

Il centrocampista della Lazio ha confessato che è Zlatan Ibrahimovic il suo eroe calcistico. Le sue parole ai microfoni della FIFA

Dichiarazioni inaspettate quelle del centrocampista della Lazio. Intervistato ai microfoni della FIFA, si è raccontato a 360°. Si tratta del talento serbo Milinkovic-Savic, che prima della gara contro il Portogallo ha rilasciato una bella intervista sulla sua carriera.

A Milinkovic è stato chiesto chi fosse il suo eroe calcistico, e senza indugi questo ha fatto il nome di Zlatan Ibrahimovic: “Nel mio percorso di crescita ci sono stati molti buoni giocatori, quindi naturalmente li ho osservati tutti, ma se dovessi scegliere tra questi direi sicuramente Zlatan Ibrahimovic. Poi ho guardato da vicino Zidane perché ho iniziato a giocare nel suo stesso ruolo”.

Insomma, quando si tratta di modelli da seguire i colori e le rivalità non hanno rilievo, e Milinkovic-Savic è stato molto coraggioso a rivelare la sua predilezione per l’attaccante rossonero Ibrahimovic. I due sono stati e sono attualmente rivali in Serie A, ma certamente a 40 anni Zlatan è visto come modello da tanti giocatori più giovani che si stanno affermando come veri talenti.