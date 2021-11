“Attento e preparato”, parlano gli uomini di Pioli

Parola ai preparatori atletici. Il canale tematico del Milan, MilanTv, ha sentito le voci di Matteo Osti, head fitness coach, e Roberto Peressutti, fitness coach. Ecco le le loro dichiarazioni

C’è una grande squadra che lavora a Stefano Pioli. Oggi ‘MilanTv’, ci ha portato a conoscere un po’ più da vicino due degli uomini che sono al fianco del tecnico rossonero.

Matteo Osti, head fitness coach, è ormai da più di 20 anni che lavora con Pioli: “L’ho conosciuto a Bologna,e da lì siamo cresciuti insieme. C’è un rapporto a 360 gradi. Il mister è molto attento e preparato e ci dà degli spunti interessanti. La sua sensibilità e competenza ci aiuta a scegliere al meglio. C’è tanto scambio di opinioni, noi guardiamo l’allenamento, perché i nostri occhi vedono altro”.

Lockdown – “L’idea di gestione è stata del mister e noi l’abbiamo accolta ben volentieri. Ha portato dei frutti tangibili. Abbiamo passato del tempo con i ragazzi e fin da subito abbiamo capito che ci avrebbero seguito. Da quell’idea è nato qualcosa di bello”.

Milanello – “Sono rimasto a bocca aperta per la struttura e per il fatto che si respira la storia del calcio. E’ speciale far parte di questa famiglia. Non sembra che siano passati 20 anni di carriera”.

Roberto Peressutti, fitness coach – “Arrivare al Milan è sopra le mie aspettative ed essere qui mi riempie chiaramente di orgoglio. Sono tutti straordinari atleti e professionisti esemplari. Gli infortuni capitao ma quando accadono vanno seguiti degli step. Una filiera, che nella sua parte finale comprende la riatletizzazione. Siamo una squadra affiatata e la tecnologia ci dà un supporto importante. Viviamo Milanello dalla mattina alla sera”.