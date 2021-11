Milan, stipendio più che raddoppiato | Rinnovo entro fine 2021

Il Milan continua a lavorare sui rinnovi: trattativa avanzata anche per Rafael Leao.

Il club rossonero non vuole più casi come quelli di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Franck Kessie. Sui prolungamenti di contratto si sta muovendo con largo anticipo e ha alcune negoziazioni importanti in corso.

Tra i rinnovi che il Milan vuole finalizzare prima della fine del 2021 c’è quello di Rafael Leao. Dopo due stagioni tra alti e bassi, l’esterno offensivo portoghese sta finalmente avendo un rendimento continuo e si sta dimostrando decisivo. La dirigenza e Stefano Pioli non hanno dubbi sulla sua importanza, per questo si lavora al prolungamento contrattuale.

Il Milan è in trattativa con l’agente Jorge Mendes per blindare Rafael Leao e trapela ottimismo sul rinnovo. Il nuovo contratto avrà scadenza giugno 2026, quindi con un prolungamento di due anni rispetto a quello attuale. Si cerca l’intesa sullo stipendio.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira spiega che l’ex di Sporting Lisbona e Lille potrebbe arrivare a guadagnare circa 3,7 milioni annui rispetto ai circa 1,8 milioni che percepisce oggi. Un ingaggio più che raddoppiato. Il Milan è pronto a dare questo riconoscimento al proprio gioiello e conta di chiudere la trattativa in tempi brevi.

Come Rafael Leao, anche Theo Hernandez e Ismael Bennacer sono oggetti di negoziazioni contrattuali. L’obiettivo per tutti e tre è quello di chiudere trovare gli accordi prima della fine del 2021. C’è ottimismo.

#ACMilan are working to extend #Leao’s contract until 2026. Ready an increase in salary for the forward. He currently earns €1,8M/year and with the renewal he could earns €3,7M/year. #transfers https://t.co/oWib8GB9LM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 15, 2021